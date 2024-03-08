Bursa’da halk otobüsü ile kamyonet sürücüsü yol verme meselesinden tartıştı. Öfkelenen kamyonet sürücüsü halk otobüsünü yaklaşık 7 kilometre boyunca takip ederek, önüne kırdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’nde halk otobüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol verme meselesinden tartışma yaşandı. Tartışma sonrası kamyonet sürücüsü halk otobüsünü yaklaşık 7 kilometre boyunca takip ederek, önüne kırdı. Halk otobüsünde bulunan yolcular yaşadıkları paniği cep telefonu ile kayıt altına aldı.