

Mudanya istikameti üzerindeki bir benzin istasyonunda duran 16 T 0853 plakalı ticari taksi, S.A. tarafından gasp edilerek kaçırıldı. Taksicinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri alarma geçerken, S.A.'nın Mudanya istikametinden Ankara yönüne doğru kaçtığı belirlendi.

Şüpheli, Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'na ulaştığında ara sokaklara girerek kaçışı sırasında park halindeki 3 araca çarptı. Mahalle içlerinde tehlikeli şekilde ilerleyen S.A., polis ekiplerinin yoğun takibi sonucu yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi kullanılamaz hale gelirken, şüpheli araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Bölgeyi hızla çevreleyen polis ekipleri, S.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.