Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Mollaarap Mahallesi’nde bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait tarihi Mollarap Aşevi'nde meydana geldi. 39 yaşındaki Enis A., yanında bulunan 36 yaşındaki Coşkun Ç. ve 34 yaşındaki Orhan V. ile beraber bankta oturdukları sırada tarihi mekanın tepesindeki kurşun levhaları gözüne kestirdi. Aralarında konuşan şüpheliler, levhaları çalmak için adeta Örümcek Adam gibi önce balkona, ardından da ağaca tırmanarak çatıya çıktı. Tarihi mekanın levhalarını söken 3 arkadaştan 2’si aşağı indi. Tepede kalan Enis A. ise, söktükleri levhaları tek tek aşağıda bekleyen Coşkun Ç. ve Orhan V.’ye attı. Malzemeleri çalan 3 şüpheli, hurdacılık yapan Çağatay K.’ye sattı.

Dükkanından oldu

Kurşun levhaların çalındığını gören aşevi sorumlusu durumu polise bildirdi. Sorumlunun ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için düğmeye bastı. 3 şüpheliyi adım adım takip eden Bursa polisi hırsızları bir günde yakalarken, malzemeleri alan hurdacıyı da tespit etti. Gözaltına alınan 3 şüpheli ve hurdacı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hurdacı Çağatay K.’nin (28) dükkanına Maliye Bakanlığı tarafından 15 bin lira ceza kesilip, mühür vuruldu.

Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.