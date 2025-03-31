Bursa'nın kimliğini oluşturan ve arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde yer alan tarihi surlardaki sprey boya gibi tahribat ve görüntü kirliliğini gidermek için temizlik çalışmaları başlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Saltanat Kapı ile Üftade Camii arasında, Fetih Kapı ve çevresinde, ayrıca Tophane bölgesindeki taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli sur duvarları, burç ve mermer duvarlarda kapsamlı temizlik yaptı.

Belediye, vatandaşları çevreyi ve tarihi mirası koruma konusunda duyarlı olmaya çağırdı.