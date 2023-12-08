Bursa Yıldırım Belediyesi, Samanlı Mahallesi'nde uzun yıllardır devam eden ve zaman zaman maddi hasara yol açan Cenup Kanalı'ndaki taşkın sorununa karşı önleyici önlemler almaya devam ediyor. Kış aylarında yağışların artmasıyla birlikte olası taşkın ve sellerin önüne geçmek amacıyla Yıldırım Belediyesi, Cenup Kanalı Dere Islahı Projesi kapsamında önemli bir aşamayı tamamladı.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2 bin 500 metrelik bir hatta gerçekleştirilen dere ıslah çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Cenup Kanalı'ndaki dere yatağını 38 metreye kadar genişleterek, etrafını kademeli taş duvarlarla çevreledik ve kenarlarını yol olarak düzenliyoruz. Çalışmalarımızı nerede ise tamamladık, şu an son rötuşları yapıyoruz. Ani yağışlarla taşkın riski artan dere yatağında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu riskin önüne geçerken aynı zamanda zararlı atıkların dereye karışmasını da engelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

17 bin metrekare park

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım ilçesinin önemli sembollerinden Deliçay'da devam eden dere ıslah çalışmalarını vurgulayarak, "Demetevler ve Şirinevler Mahallelerimiz arasındaki bin 100 metrelik kısımda dere ıslahı gerçekleştiriyoruz. Projemiz ile dere yatağını güvenli hale getirmekle kalmayıp bölgeye 17 bin metrekarelik bir park kazandıracağız. Parkımızın bünyesinde; 2 bin 700 metrekare bisiklet ve yürüyüş yolu, 40 bank ve 15 piknik masası, 4 oyun alanı, 2 fitness alet grubu bulunacak. Böylece hem taşkın sorununu ortadan kaldıracağız hem de bölgemize değer katacak bir yatırımı ilçemize kazandırmış olacağız. Yine Büyükşehir Belediyemiz marifetiyle Balıklıdere ve Gökdere'de ıslah çalışmaları devam ediyor" dedi.