Döviz piyasalarında son duruma dair bilgiler geldi. Dolar/TL kuru, bugün piyasaların açılmasıyla birlikte 28,98 TL'ye kadar yükselerek, tarihi zirvesine ulaştı. Dün kapanışta 28,9306 TL seviyesinde bulunan dolar, bugüne 28,9294 TL'den başladı. Ancak açılış sonrasında 28,9898 TL'ye kadar çıkarak, piyasaların açık olduğu anlarda gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Saat 12.43 itibarıyla dolar, yüzde 0,24'lük bir artışla 28,9856 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL kurunun rekor seviyeye çıkması, 4 Aralık'ta sığ piyasada kaydedilen 29,2476 seviyesini geride bıraktı.

Euro ise dalgalı bir seyir izliyor. Sığ piyasada en yüksek 31,4510 TL'ye ulaşan Euro, şu dakikalarda yüzde 0,08'lik bir kayıpla 31,2350 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,4479 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu anda yüzde 0,14'lük bir artışla 103,66 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0786 seviyelerinde seyrediyor.

Döviz piyasalarının yanı sıra, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,17, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 38,36 seviyesinde bulunuyor.