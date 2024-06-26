Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilk kişisel sergisini düzenleyen Fehiman Gürcan’ın “Dünyanın Renkleri” adlı resim sergisinin açılışına katıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi fuaye salonunda düzenlenen serginin açılışı sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Açılış kurdelesini Fehiman Gürcan, hocaları ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam ile birlikte kesen Başkan Bakkalcıoğlu serginin hayırlı olması temennisinde bulundu. Açılışın ardından Başkan Bakkalcıoğlu sergiyi gezerek ressam Fehiman Gürcan’dan sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. Bozüyük Halk Eğitim Merkezi’nde aldığı boncuk ve çini derslerinden öğrendiği teknikleri resimlerine yansıtmaya özen gösteren ve hocaları Ferda Tankuş ile Nevin Büyük’ün destekleri ile resim sergisini hazırlayan Fransızca eğitmeni Gürcan’ı birbirinden güzel çalışmaları için tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Başkan Bakkalcıoğlu sergi anı defterini imzaladı.

Sergi Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde üç gün boyunca ziyaret edilebilecek.