Bursa'da 2 farklı tehlikeli taşıma yöntemi saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesinde kamyoneti ile düzensiz yük götüren şoför, diğer yolcuların canını hiçe saydı. Hem düzensiz yük taşıyan, hem de süratli bir şekilde ilerleyen kamyoneti görenler o anları kayda aldı.



Öte yandan, Gemlik-Bursa Yolu üzerinde ise bir şahıs, hafif ticari otomobilin kasasında adeta ölümle dans etti. Diğer sürücülerin kornalı ikazına aldırış etmeyen vurdum duymaz sürücü anbean amatör kamera ile kaydedildi.