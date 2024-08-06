Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir tekstil fabrikasında dün akşam saat 21.00 civarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Ankara Caddesi üzerindeki fabrikanın henüz belirlenemeyen bir sebepten alev almasıyla başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yüksek alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülse de fabrikanın çeşitli kısımlarında maddi hasar meydana geldi. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: hakimiyet