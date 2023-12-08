Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan sağladığı hibe ile 150 haneye verdiği katı yakıttan doğalgaza geçiş desteği sürüyor. Bu uygulama ile doğalgaza kavuşan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilave ödenekle 45 hanenin daha bu sürece dahil edileceğini belirterek, Bursa’nın hava kalitesinin iyileştirilmesi adına gerekli her çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Türkiye’de hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik olarak yayınlanan ‘Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği’, mevcut hava kalitesi sınır değerlerinin 01 Ocak 2024 tarihine kadar kademeli olarak azaltılmasını hedeflerken, Bursa Büyükşehir Belediyesi daha temiz bir hava için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede; Bursa için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla 2020-2024 yıllarını kapsayan Temiz Hava Eylem Planı hazırlandı. Eylem planı doğrultusunda katı yakıt kullanan konutların doğalgaz kullanımına geçişinin sağlanması için çalışmalara hız verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Türkiye genelinde ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla katı yakıttan doğalgaza geçiş süreciyle ilgili hibe desteğinden yararlanan Büyükşehir Belediyesi, 10 milyon TL’lik ödenek ile ekonomik gerekçelerle doğalgaza geçiş yapamayan 150 hanede dönüşümü başlattı.

Detaylı inceleme

Hibe desteğinden yararlanacak konutlar, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve BURSAGAZ A.Ş.’nin katılımıyla belirlendi. Yapılan inceleme ve tespitlerde hava kalitesi açısından daha düşük seviyede olan Ankara yolu altındaki 11 mahallenin bulunduğu bölge proje alanı olarak belirlendi. Gelir seviyesinin düşük olduğu bu bölgede, doğalgaz hattı geçmesine rağmen abonelik oranlarının da düşük olduğu tespit edildi. Bu 11 mahallede 3269 adet bağımsız bölümün halen doğalgaz geçişiyle ilgili süreci başlatmadıkları tespit edildi. Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Büyükşehir ve Yıldırım belediyelerinin sosyal hizmetler birimleri tarafından gerekli incelemeler yapılarak, projeden faydalanabilecek haneler belirlendi. İlk etapta proje alanı içerisinde Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet ve Vakıf mahallelerinde belirlenen 773 konut incelendi ve uygulamadan yararlanacak 150 hane belirlendi.

Destek sürecek

Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet Mahallesi’nde oturan Mehmet Sait Özmen de bu destekten yararlanarak, doğalgaza geçiş sürecini tamamladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Özmen ailesini evlerinde ziyaret etti. Çevre kirliliği ve hava kalitesi konularının günümüzün en önemli sorunlarından olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bu sorunların çözümü için fosil yakıt oranının azaltılıp, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması, ülkemizin hava kalitesinin daha iyi duruma geleceğine işarettir. Bu konuda da önemli çalışmalar yapılıyor. Biz de 2022-2024 yıllarını kapsayan eylem planımızı hazırladık. Bu plandaki başlıklardan biri de doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması. Bu konuda biz de bakanlığımızın hibe programında yaralandık. Projenin ilk etabında sağlanan 10 milyonluk hibeyle 150 hanemizin ihtiyacını karşıladık. Yine 45 civarında ailemizin daha 4 milyonluk yeni ödenekle doğalgaza kavuşturulmasını sağlamış olacağız. Önümüzdeki yıl itibariyle de bu projeye devam edip, mümkün olduğu kadar ihtiyaç sahibi ailelerimizin hayatına dokunmak istiyoruz. Hava kirliliğiyle mücadelede katı yakıt yerine, doğalgaz kullanımı oldukça önemli bir adım. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bursa bırakmak için ben herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Ekonomik gerekçelerle daha önce evine doğalgaz bağlatamadığını belirten ev sahibi Mehmet Sait Özmen de bu destek nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.