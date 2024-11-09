Kaza, 4 Kasım'da Gemlik Terminali önünde gerçekleşti. Lübnan asıllı 19 yaşındaki Rafaat Allazkani karşıdan karşıya geçerken 16 BHF 971 plakalı tırın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, buradan da Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 19 yaşındaki genç, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Talihsiz gencin cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Gemlik Çarşı Camii’nden kaldırılarak yeni mezarlığa defnedildi.

Kaynak: İHA