MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Türkiye’nin yepyeni, sivil, geniş katılımlı, herkesi kucaklayan, milli ve manevi değerlerimizi kucaklamış, kavramış, gerekçeleriyle de Türkiye gerçeklerini yakalamış bir anayasaya ihtiyacı var” dedi.

"Bir ve Birlikte Hilal’e Doğru Türkiye Toplantıları" kapsamında Kırklareli Belediyesi Kültür Salonu’nda program düzenlendi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve MYK üyeleri katıldı. Programda konuşan Yıldız, Türkiye’nin anayasa değişikliğine ihtiyaç duyduğunu ifade ederek anayasanın zaman içerisinde 19 defa değişikliğe uğradığını söyledi. Yıldız, Türkiye’nin yepyeni, sivil, geniş katılımlı, herkesi kucaklayan, milli ve manevi değerlerimizi kucaklamış, kavramış, gerekçeleriyle de Türkiye gerçeklerini yakalamış bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Hem sistematiği bozuldu bu değişikliklerle hem dili bozuldu. Ben iki dönemdir milletvekilliği yapıyorum, yani ikinci yeminimi yaptım. Bir milletvekili yemininin içerisinde 11 defa ’ve’ var. Yani bir paragraflık metinde 11 ’ve’ var, anlamı bozulmuş. Aklına gelen ’ve’ diye şeyler yüklemiş. Onun için bu anayasanın değişmesi lazım. Biz etrafımıza, topluma Milliyetçi Hareket Partisinin hazırladığı 100 maddelik 100. yıldaki anayasayı anlatmak zorundayız. Türkiye’nin yepyeni, sivil, geniş katılımlı, herkesi kucaklayan, milli ve manevi değerlerimizi kucaklamış, kavramış, gerekçeleriyle de Türkiye gerçeklerini yakalamış bir anayasaya ihtiyacı var. Bu anayasayı sayın Genel Başkanımız 2 Şubat 2021’de kamuoyuyla paylaştı. Bütün teferruatlar anlatıldı” diye konuştu.

Hazırladıkları anayasa ile liyakat kurumu anayasal güvenceye kavuşacağını anlatan Yıldız, “Bunu bile anlatabilsek, bunların milletten, halkın iradesinden ne anladığı ortaya çıkar. Bizim hazırladığımız anayasada başkanın yanındaki başkan yardımcısı da seçimle gelecek, hükümet programı meclise sunulacak. Liyakat kurumu anayasal güvenceye kavuşacak. Yine çok tartışılan Anayasa Mahkemesine de bu kadar görev fazla geliyor, yeni bir görev tanımı yapılacak” şeklinde konuştu.

“Anayasa Mahkemesinin üyeleri tamamen hukukçu değil”

Yıldız, “Anayasa Mahkemesinin üyeleri tamamen hukukçu değil. Tamamı hukukçu olmayan bir mahkemenin yüce divan görevi yapması bir hukukçu olarak söylüyorum, gülünç bile değil, daha beter. Hukukçu olmayanlardan Türk Ceza Kanunu’nu uygulanmasını istiyoruz, ceza kanununun uygulanmasını istiyoruz ancak yargılamayı yapacak üye hakim değil. Böyle şey olur mu? Aylarca televizyonlarda Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki karar uyuşmazlıklarını tartıştık. Milletimiz bunları izledi. Anayasa Mahkemesi en büyük mahkeme değil, yüksek mahkemelerden biri. Yargıtay da yüksek mahkeme, Danıştay da yüksek mahkeme. Bunların arasında bir ast üst ilişkisi yok” ifadelerini kullandı.