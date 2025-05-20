Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sendikanın tutumundan dolayı greve gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Tüm yapıcı ve olumlu tavrımıza rağmen, sendika yönetiminin karşılanması imkansız ve belediye hizmetlerini aksatacak düzeyde talepleri nedeniyle anlaşma sağlanamamıştır." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gece saatlerinde yapılan görüşmelerin ardından BURULAŞ ile uzlaşma sağlanamadığını sabaha karşı sosyal medya hesabından duyurdu. Sendikanın taleplerinin mevcut şartlarda karşılanmasının mümkün olmadığını ifade eden Bozbey, sabah saatlerinden itibaren yaklaşık bin 500 özel halk otobüsünün vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için seferlere başlayacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ulaşımla ilgili sorun yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını, sendikayı ikna edemediklerini ifade ederek, " Ekonomik şartlara göre karşılanamaz ücretler teklif etmeleri, sendika yönetiminin çalışma arkadaşlarımızı maksatlı yönlendirmeleri sonucu süreç bu noktaya gelmiştir. BURULAŞ tüm Bursalıların şirketidir ve Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde çalışma arkadaşlarımıza muadil belediyelere göre en yüksek ücret verilmiştir. " ifadelerini kullandı.

Bozbey şunları kaydetti: "1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler; tren sürücülerimize net 73 bin 886 TL, bakım formenlerimize net 79 bin 576 TL, şoförlerimize net 62 bin 300 TL, temizlik görevlilerimize ise net 50 bin 508 TL’dir. 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler ise; tren sürücülerimize net 84 bin 237 TL, bakım formenlerimize net 90 bin 951 TL, şoförlerimize net 69 bin 585 TL, temizlik görevlilerimize net 56 bin 637 TL’dir. Önümüzdeki günlerde, günlük hayatın aksamaması için elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Ayrıca Özel Halk Otobüslerimiz çalışmaya devam edecektir. Bursamızın hakkını ve hukukunu her koşulda ve herkese karşı savunmaya devam edeceğiz."