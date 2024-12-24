Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Viyadüğü yakınlarında saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, Bursa'dan İstanbul yönüne giden ve 35 kişilik Suudi Arabistanlı turist kafilesini taşıyan İ.Ç. (41) yönetimindeki 34 BU 6728 plakalı otobüsün motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı hemen emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

Otobüsün kapılarını açan sürücü, 35 Suudi turisti otobüsten tahliye etti. Kısa süre sonra otobüs alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yangın sebebiyle yolu bir süreliğine kapatırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otobüsün söndürülmesi ile beraber trafik kontrollü bir şekilde açıldı. Yaşanan olayda kimse yara almazken, alevlere teslim olan otobüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.