Bursa'da Özel Egeberk Anaokulu, düzenlenen renkli mezuniyet töreniyle 2022-2023 eğitim öğretim yılını noktaladı. Minikler, yıl sonu gösterisinde sahneye 'Türkiye Yüzyılı' konseptiyle çıktı.BURSA (İGFA) - Bursa Akademik Odalar Birliği Salonu'nda iki bölüm halinde gerçekleşen geleneksel yıl sonu etkinliklerinde sahneye çıkan öğrenciler, 'Türkiye Yüz Yılı' konseptiyle hazırladıkları renkli gösterilerle büyük beğeni topladılar.

Salonu dolduran velilerinin gurur olan Egeberkli minikler; bale resitalinden cimnastiğe, dans gösterisinden Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak söyledikleri şarkılara kadar yetenekleriyle büyük alkış aldılar.

Yılsonu etkinliğinde konuşan Özel Egeberk Anaokulu Kurucu Müdürü Nesrin Civan, “Egeberk ailesi olarak çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Onları birer tırtıl olarak ailelerinden teslim aldık, bizimle kozalarını ördüler, şimdi de kelebek olup uçuyorlar. Mezun olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.