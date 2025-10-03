Sporu, eğlenceyi ve iyiliği bir araya getiren Eker I Run, bu yıl 12’nci kez koşuluyor. "Koşmaya Değer" mottosuyla düzenlenen etkinlik, 5 Ekim 2025 Pazar günü Bursa’da 5 bine yakın katılımcının adımlarıyla start alacak.

Eker Süt Ürünleri’nin düzenlediği 12’nci Eker I Run, Türkiye’den ve dünyadan binlerce sporcunun katılımıyla başlıyor. "Koşmaya Değer" mottosuyla 5 Ekim 2025 Pazar günü Bursa Eker Meydan’da yapılacak etkinlikte tüm parkurlar katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. Etkinlikte; 42K Maraton ve 42K 2’li Bayrak Yarışı startı Uludağ zirveden verilecek; 15K, 5K yarışlarının yanı sıra Minik Adımlar Koşularının ve Özel Sporcular Koşusunun start ve finiş bölgesi ise Eker Meydan olacak.

Festival tadında bir spor bayramı

Sadece koşu değil, aynı zamanda bir festival atmosferi sunan etkinlik; dans gösterileri, DJ performansları, sponsor markaların eğlenceli aktiviteleri ve zengin ikramlarla katılımcılara güzel bir gün yaşatacak. Etkinlik alanında 13 sivil toplum kuruluşu (STK) stant açarak ziyaretçilerle buluşacak.

İyilik için koşulacak

Yapılan açıklamaya göre etkinlik, aynı zamanda güçlü bir sosyal sorumluluk hareketi olarak öne çıkıyor. Adım Adım iş birliğiyle düzenlenen Yardımseverlik Koşuları kapsamında, bu yıl tüm zamanların en yüksek STK katılımı gerçekleşiyor. 19 farklı STK’nın projelerine gönüllü koşucular ve bağışçılar destek olacak. Geçen yıl 5 binden fazla bağışçı ve 660 gönüllü koşucu, 18 STK için 3,4 milyon TL kaynak oluşturarak yaklaşık bin 200 faydalanıcıya umut olmuştu. 2018’den bu yana ise Eker I Run aracılığıyla STK’lara aktarılan toplam destek 8,3 milyon TL’ye ulaştı.

Bu yıl iyilik peşinde koşacak 19 STK şunlar:

AKUT, Bir Dilek Tut Derneği, Buradayız Hatay Derneği (BUHAD), Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Gönüllü Hareketi, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Kansersiz Yaşam Derneği (KAYD), Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA), Koruncuk Vakfı, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV), ROBOTEL, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohumluk Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), Türk Eğitim Derneği (TED), UNICEF.

Kurumsal takımlar da parkurda

Etkinlik, bireysel katılımcıların yanı sıra 100’e yakın kurumsal takımın da yoğun ilgisine sahne oluyor. Şirket çalışanlarından oluşan takımlar, birlikte koşarak hem takım ruhunu pekiştiriyor hem de sosyal sorumluluk bilinciyle STK’ların projelerine katkı sağlıyor. Kurumsal katılımlar sayesinde 12. Eker I Run, iş dünyasının desteğini de arkasına alarak büyüyen bir hareket haline geliyor.

Güçlü iş birlikleri

Etkinlik, Eker Süt Ürünleri’nin ev sahipliğinde; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin Resmi Partnerliğiyle gerçekleşiyor. Adım Adım oluşumu ise organizasyonun Sosyal Sorumluluk Partneri.

Etkinliğe ayrıca birçok yerel ve ulusal markalar destek veriyor.

12’nci Eker I Run programı şöyle açıklandı:

5 Ekim 2025, Pazar

07.30 - 42K Maraton & Bayrak Yarışı (Uludağ Zirve)

10.00-10.30 - Minik Adımlar Startı (Eker Meydan)

11.20 - 15K Yarışı Startı (Eker Meydan)

12.00 - 5K Yarışı Startı (Eker Meydan)

12.05 - Özel Sporcular Yarışı Startı (Eker Meydan)