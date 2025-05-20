Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sendika yönetiminin belediye hizmetlerini aksatabilecek ve mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde karşılanması mümkün olmayan taleplerde bulunduğunu ifade etti.

Bozbey, teklif edilen ücretlerin muadil belediyeler arasında en yüksek seviyede olduğunu belirterek, “1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde tren sürücülerine net 73 bin 886 TL, bakım formenlerine 79 bin 576 TL, şoförlere 62 bin 300 TL ve temizlik personeline 50 bin 508 TL teklif ettik. 1 Temmuz 2025 itibarıyla ise bu rakamlar sırasıyla 84 bin 237 TL, 90 bin 951 TL, 69 bin 585 TL ve 56 bin 637 TL olacak şekilde güncellenmiştir” dedi.

Sendikanın, çalışanları maksatlı şekilde yönlendirdiğini savunan Bozbey, "BURULAŞ tüm Bursalıların şirketidir ve biz bu süreci tüm hemşehrilerimizin menfaatini gözeterek yürüttük" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Bozbey sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Bursamızda yaşanan bu sürece çözüm üretmek adına ekip arkadaşlarımızla birlikte gece boyunca aralıksız çalıştık. Ulaşımın aksamaması, yurttaşlarımızın mağdur olmaması için şu anda da AKOM’da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreci, siz değerli hemşehrilerimin sağduyusu ve desteğiyle en kısa sürede, sorunsuz biçimde atlatacağımıza yürekten inanıyorum."