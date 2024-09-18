İnegöl-Bursa karayolunda dikkat çekici bir olay yaşandı. Bir kamyonet sürücüsü, aracının kasasında bir minibüs taşıyarak trafikte ilginç görüntülere neden oldu. Minibüsün kamyonetin kasasına nasıl yerleştirildiği büyük merak konusu olurken, kasada neredeyse hiç boşluk bırakılmadığı dikkat çekti. Minibüsün bu kadar dar bir alana profesyonel bir şekilde yerleştirilmesi, görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, çevredeki sürücüler tarafından telefon kameralarıyla kaydedildi ve ilginç yolculuk saniye saniye görüntülendi.