Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde gerçekleşti. Tahir Caddesi üzerinde alkollü araç kontrolü yapan trafik polisleri, 16 GT plakalı aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, ehliyetini vermek yerine ani bir hareketle gaza basarak polislerden kaçmayı denedi. Polislerin takibi sonucunda şüpheli araç, Selimiye Mahallesi'nde 1. Kara Osman Sokak'ta durduruldu. Şüpheli, ekip aracına çarparak kaçma girişiminde bulunsa da kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.





"Alkolüm vardı, özür dilerim"

Kaza sonrası yakalanan şüpheli Tuncer Doğan B., ekiplerce etkisiz hale getirildi. Yapılan kontrollerde sürücünün 0.52 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ters kelepçe yapılan şüpheli şahıs, "Alkolüm vardı, özür dilerim be abi" dedi. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Tuncer Doğan B.'nin yürümez haldeki aracı otoparka çekildi. Sürücüye toplamda 35 bin 483 lira para cezası kesilirken, ehliyetine ise 2 yıl el konuldu.