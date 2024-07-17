İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik olarak Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Adana, Antalya, Tokat, Samsun, Şanlıurfa, Malatya, Sakarya, Bursa, Kahramanmaraş, Denizli, Muğla, Kocaeli, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Batman, Kayseri, Elazığ, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Mersin, Kütahya, Balıkesir, Bayburt, Erzincan, Isparta, Kırklareli, Mardin, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Manisa, Afyonkarahisar, Düzce, Karabük, Şırnak, Sinop, Uşak, Yalova, Zonguldak, Aydın, Adıyaman, Aksaray, Bilecik, Bitlis, Çorum, Karaman, Kilis, Muş ve Van olmak üzere toplam 57 ilde "NARKOÇELİK-27" operasyonları gerçekleştirildi.

Bu operasyonlar sonucunda 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 990 ekip ve 2 bin 475 personel ile 8 hava aracının katılımıyla yürütülen operasyonlarda 396 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.