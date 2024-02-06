Bursa’da Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişiyi yakaladı.

Olay, dün öğlen saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi’nde meydana geldi. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, siyah çanta ve poşet taşıyan 2 kişiden şüphelendi. Şüphelendikleri M.S. ve E.O.’yu durduran ekipler, M.S.’nin elindeki poşette 1 kilo 646 gram esrar ve bin 100 lira nakit buldu. Şüpheli E.O.’nun çantasında ise 275 adet cinsel içerikli hap ele geçirdi. Şüphelilerden M.S., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, E.O. ise ele geçirilen malzemeler ile birlikte Çarşı Polis Merkezi’ne teslim edildi.

Kaynak: İHA