Olay, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, elindeki uzun namlulu silahla havaya defalarca ateş açtı. Bu durumu sosyal medyada paylaşmasının ardından, tepkiler hızla arttı. Görüntüler üzerine harekete geçen Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin M.O. (30) olduğunu belirledi. M.O. kısa bir süre içinde yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA