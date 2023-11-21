Bursa'nın Gemlik ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen cinayet olayı, Ilıca Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde gerçekleşti. Yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayın ardından üç kişi bıçaklanarak yaralandı; ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Diğer iki yaralı ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ölen şahsın kimliği belirlenemediği için cenazesi nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, cinayetle ilişkilendirilen yabancı uyruklu şüphelileri Bursa genelindeki bir adreste tespit ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 zanlı Gemlik'e getirildi.

Olaya dair soruşturma genişletildi.