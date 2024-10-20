Bursa’da Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ve Filistin’deki diğer kayıplar için önce bir yürüyüş gerçekleştirdi, ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

Setbaşı’ndan ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçen vatandaşlar, Ulu Cami’ye ulaştıklarında gıyabi cenaze namazı kıldılar. Yürüyüş boyunca sık sık tekbir getiren vatandaşlar, Yahya Sinvar ve Filistinliler için dualar etti.