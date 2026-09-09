Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında oynanan müsabakalara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini duyurdu. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve yeşil-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan Manisa FK - Bursaspor maçı sonrası her iki kulüp de PFDK'ya sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yayımlanan resmi disiplin sevk raporunda Bursaspor için şu karara yer verildi:
"Bursaspor Kulübü’nün 07 Eylül 2026 tarihinde oynanan Manisa Futbol Kulübü-Bursaspor Trendyol 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."