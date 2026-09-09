İnegöl Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim hayatına başlayacak çocukların yanında olan İnegöl Belediyesi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üzerinden sosyal yardım hizmetlerinden faydalanan ailelerin çocuklarına kırtasiye desteği sunuyor. Bu kapsamda ilk ve ortaokul çağında eğitim gören 1.650 öğrenciye 2’şer bin TL olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin TL kırtasiye desteği sağlanıyor. Dağıtımların artık sona geldiği, okullar açılmadan tüm öğrencilere kırtasiye yardım kartlarının ulaştırılması hedefleniyor.

HEM ÖĞRENCİLERE HEM AİLE BÜTÇESİNE DESTEK

İnegöl sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik gerçekleştirilen sosyal yardım hizmetleri kapsamında öğrencilere “Kırtasiye Yardım Kartı” veriliyor. Kartlara yüklenen bakiyeler, öğrencilerin ihtiyaç duydukları kırtasiye ürünlerini anlaşmalı kırtasiyelerden kendi ihtiyaçları doğrultusunda temin edebilmelerine imkân sağlıyor. Böylelikle çocukların eğitim yılı başındaki temel kırtasiye ihtiyaçları karşılanırken, aile bütçelerine de katkı sunuluyor.

YEREL ESNAFA DA DESTEK

Kırtasiye Yardım Kartına yüklenen bakiyeler, yalnızca sisteme kayıtlı 22 yerel esnafın iş yerlerinde kullanılabiliyor. Bu uygulamayla öğrencilerin ve ailelerin desteklenmesinin yanı sıra ilçedeki yerel esnafın da ekonomik olarak desteklenmesi sağlanıyor.

“ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Kırtasiye desteklerine ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere hayırlı olmasını diledi. Eğitime yönelik desteklerin önemine dikkat çeken Başkan Taban, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Onların daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri ve geleceğe güvenle hazırlanmaları adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Kırtasiye desteğimiz de bu anlayışımızın bir parçası. Bu yıl 1.650 öğrencimize toplam 3 milyon 300 bin TL tutarında destek sağlıyoruz. Çocuklarımızın okul ihtiyaçlarına katkı sunarken ailelerimizin de yükünü bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz” dedi.

İNEGÖL BELEDİYESİ EĞİTİMİN VE ÖĞRENCİLERİN YANINDA

Eğitimin yalnızca okul sıralarından ibaret olmadığını ifade eden Taban, İnegöl Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri alanları artırmaya devam ettiklerini de belirterek, “Nöbetçi Kitaphanelerimizle gençlerimize ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sunuyoruz. Ayrıca 2026 yılını İnegöl’ümüzde Gençlik Yılı ilan ettik. Gençlerimizin fikirlerine, enerjilerine ve hayallerine değer veriyoruz. Onların geleceğe daha güçlü hazırlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni eğitim öğretim yılının da bu vesileyle tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyor; çocuklarımıza başarılarla dolu bir eğitim yılı temenni ediyorum” diye konuştu.