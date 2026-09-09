Edinilen bilgiye göre, olay 1. Fırın Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre baba, oğlu H.Y.'nin uyuşturucu madde kullandığından şüphelenerek test yaptırdı.
Test yaptırılmasına öfkelenen H.Y., sokakta babasıyla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., babasının boğazını sıkmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, baba ve oğlunu ayırarak çevrede güvenlik önlemi aldı. H.Y. gözaltına alınırken, baba ise şikayetçi olmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA