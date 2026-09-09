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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ekipler, baba ve oğlunu ayırarak çevrede güvenlik önlemi aldı. H.Y. gözaltına alınırken, baba ise şikayetçi olmak üzere karakola götürüldü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay 1. Fırın Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre baba, oğlu H.Y.'nin uyuşturucu madde kullandığından şüphelenerek test yaptırdı.

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