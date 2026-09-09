Edinilen bilgiye göre, olay 1. Fırın Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre baba, oğlu H.Y.'nin uyuşturucu madde kullandığından şüphelenerek test yaptırdı.

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Test yaptırılmasına öfkelenen H.Y., sokakta babasıyla tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., babasının boğazını sıkmaya başladı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

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Ekipler, baba ve oğlunu ayırarak çevrede güvenlik önlemi aldı. H.Y. gözaltına alınırken, baba ise şikayetçi olmak üzere karakola götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA