İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 9 Eylül 2026 tarihinde Grand Mavi’de gerçekleştirilen basın buluşmasında, İTSO’nun geride kalan 8 yıllık çalışmalarını değerlendirerek yeni dönem hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Üyeyle doğrudan iletişimi merkeze alan bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade eden Uğurdağ, meslek gruplarıyla gerçekleştirilen istişarelerden iş yeri ziyaretlerine kadar sektörlerin sorun ve taleplerini sahada dinlediklerini belirtti.

İTSO’NUN HİZMET KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLDİ

Geride kalan dönemde oda hizmetlerinin çeşitlendirildiğini belirten Uğurdağ; Ticaret Bakanlığı İletişim Noktası, Türk Eximbank İrtibat Bürosu, galericilik ve emlak sektörlerine yönelik yeterlilik hizmetleri, Sayısal Takograf ve İDATA iş birliğiyle mobil vize hizmeti gibi birçok uygulamanın üyelerin erişimine sunulduğunu aktardı.

İnegöl firmalarının küresel pazarlardaki gücünü artırmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydeden Uğurdağ, farklı ülkelere gerçekleştirilen iş gezilerinin yanı sıra 52 firmanın yer aldığı iki UR-GE projesinin hayata geçirildiğini belirtti.

MOBILYA SEKTÖRÜNE 150 MİLYON TL’LIK KAYNAK

Toplantının önemli gündem başlıklarından biri İnegöl mobilya sektörünün dönüşümü oldu. İMOS iş birliğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında İnegöl Mobilya Kümesi’ne 150 milyon TL kaynak kazandırıldığını açıklayan Uğurdağ; Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, Mobilya Test Merkezi, İnegöl Mobilyası Garanti Markası, Mobilya Destek Merkezi ve Akademi ile dijital ve yeşil dönüşüm çalışmalarının hayata geçirileceğini aktardı.

Bu kapsamda Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’nin 15 Eylül 2026’da hizmete başlayacağı da açıklandı.

TAFEX’TE 2 MILYON DOLARLIK TİCARET HACMİ

İnegöl mobilyasını uluslararası alıcılarla doğrudan buluşturan TAFEX projesinde 51 aktif üretici firmanın yer aldığını belirten Uğurdağ, Eylül 2025’ten bu yana 2 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını ifade etti. TAFEX’in önümüzdeki dönemde Houston, Şili-Arjantin ve Miami programlarıyla yeni pazarlara taşınması hedefleniyor.

İMOSAB’IN FINANSAL GÜCÜ 6,5 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Uğurdağ, İTSO’nun yüzde 33 kurucu ortaklık payına sahip olduğu İMOSAB’daki gelişmeleri de basın mensuplarıyla paylaştı. Sunulan verilere göre OSB’nin 2021 yılında 139,4 milyon TL olan bilanço aktif büyüklüğü, 2025 sonunda 3 milyar 24 milyon TL’ye ulaştı. Nakit, senet ve arsa varlıklarının toplamından oluşan finansal gücün ise 6 milyar 546 milyon TL’yi aştığı belirtildi.

2022-2026 döneminde KDV hariç 1 milyar 367 milyon TL fiili yatırım gerçekleştirilen İMOSAB’da; atıksu arıtma tesisi, yol ve altyapı çalışmaları, su depoları, idari hizmet binası ve sosyal tesis yatırımları da devam ediyor.

İNEGÖL’ÜN GELECEK 50 YILINA YÖNELİK PROJELER

Yeni dönem vizyonunu da paylaşan Uğurdağ, İnegöl’ün üretim ve ticaret gücünü daha ileriye taşıyacak İnegöl Uluslararası Ticaret Merkezi projesine dikkat çekti. Serbest bölge, lojistik merkezi ve yüksek teknolojili veri merkezini kapsayan proje için OSTİM Teknik Üniversitesi iş birliğiyle saha ve ön fizibilite çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yeni nesil İTSO Kampüsü, modern fuar merkezi, girişimcilik ve kuluçka merkezi ile dijital ekonomik bölge de yeni dönem hedefleri arasında yer aldı.

“TECRÜBE, DEVAMLILIK VE İNEGÖL IÇIN ORTAK AKIL”

Uğurdağ, önümüzdeki dönemde 150 milyon TL’lik kümelenme programını sahada sonuçlandırmayı, TAFEX’i yeni pazarlarda daha yüksek ticaret hacmine taşımayı, UR-GE projeleriyle daha fazla firmayı ihracatçı yapmayı ve İnegöl Uluslararası Ticaret Merkezi’nin yatırım modelini hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Başlayan dönüşümü tamamlamak için yeniden sorumluluk alıyoruz” mesajını veren Uğurdağ, yeni dönem yaklaşımını “Tecrübe, devamlılık ve İnegöl için ortak akıl” sözleriyle özetledi.