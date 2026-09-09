Apple, Türkiye’de görev yapan en az üç bakanın cep telefonunun casus yazılım saldırısıyla hedef alınmaya çalışıldığını duyurdu.

BAKANLARIN TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI

Apple’ın geçen ay Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 110 ülkedeki bazı kullanıcılara gönderdiği güvenlik bildirimlerinin Türk bakanlara da ulaştığı belirtildi. Şirketin, cihazların “paralı casus yazılım” saldırısının hedefi olabileceği yönündeki uyarısının ardından Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Middle East Eye’dan Ragıp Soylu’nun haberine göre, konuya ilişkin bilgi veren bir Türk yetkili, saldırganların telefonlara erişim sağlamaya yönelik girişimlerinin sonuçsuz kaldığının değerlendirildiğini ifade etti.

Güvenlik nedeniyle kimlikleri açıklanmayan bakanların telefonları, olası risklere karşı yenileriyle değiştirildi ve mevcut cihazlar teknik incelemeye alındı. Bakanların iletişim güvenliğini artırmak amacıyla daha yüksek güvenlik seviyesine sahip cihazların ve özel şifreleme sistemlerinin kullanılmaya başlandığı aktarıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan yetkili, "Bu saldırılar için özel bir nedene ihtiyaç yok, hepimiz her an tetikte olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

YAZILIMIN TÜRÜ VE FAİLLER BELİRSİZ

Son saldırıda hangi casus yazılımın kullanıldığı henüz netlik kazanmadı. Ankara'daki kaynaklar, olayın arkasında çeşitli siyasi veya ekonomik çıkar gruplarının bulunabileceğini değerlendiriyor. Uzmanlar ise faillerin kesin olarak tespit edilmesinin zorluğuna dikkat çekiyor. iPhone'un işletim sistemini (iOS) güncellemenin saldırıya dair dijital kanıtları silebilmesi ve geriye kalan izlerin saldırının asıl kaynağını yansıtmayan farklı ülke IP adreslerini işaret etmesi, soruşturmanın teknik zorlukları arasında gösteriliyor.