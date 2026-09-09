Kaza, Turgut Alp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi ile Barbaros Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Barbaros Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 SF 095 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yaralı bisiklet sürücüsünün yardımına koştu. Otomobil sürücüsünün de yaralının başından ayrılmayarak sağlık ekiplerinin gelmesini beklediği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.