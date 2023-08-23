Türkiye'nin lezzetli siyah inciri, uluslararası arenada büyük bir üne kavuşarak ülke sınırlarını aşmış durumda. Bu yılki siyah incir hasadı başladı ve Bursa merkezli olarak özellikle Rusya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştiriliyor. İncir, Türkiye'nin döviz gelirlerine önemli katkı sağlayan ürünlerden biri olma özelliği taşıyor. Ancak, bu yıl yaşanan artan maliyetler nedeniyle alım fiyatının üreticileri tatmin etmediği belirtiliyor.

Özellikle Bursa'dan ihraç edilen incirler, yüksek kalitesi ve lezzeti ile biliniyor. Fakat bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar, özellikle Bursa'da erken olgunlaşan incirleri olumsuz etkiledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ağustos ayının 15'inde başlayan hasat, hava koşullarının etkisiyle bir hafta kadar gecikti. Tarlalara sabahın ilk ışıklarıyla giden üreticiler, olgunlaşan incirleri titizlikle dalından topluyor. Bu toplanan incirler daha sonra toplama merkezlerine getirilerek boyutlarına göre ayrılıyor ve Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere yola çıkıyor.

İncir üreticilerinden İbrahim Sevinç, bu yıl incir kalitesinin iyi olduğunu ve piyasalarda güzel bir performans beklediklerini belirtiyor. Ancak, maliyetlerin artmasının üreticileri zorladığını dile getiriyor. İhracatın büyük bir bölümü aracı firmalar vasıtasıyla gerçekleşiyor. İncirin göründüğü gibi kolay bir ürün olmadığını vurgulayan Sevinç, incir işinin bakımı ve hasadının zorluğuna dikkat çekiyor.

Bursa genelinde yaklaşık 30 bin ton, Çağlayan Köyü'nde ise yaklaşık 6 bin ton siyah incir üretildiğini ifade eden Çağlayan Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Müdürü Mehmetcan Karakaya, bu yılki hasadın başladığını ve incirlerin Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlandığını açıklıyor. Karakaya, incirin erken olgunlaşma özelliği, kalitesi ve iyi işçilik ile öne çıktığını belirtiyor. Ancak, aşırı yağışlar nedeniyle tarlalarda hastalık ve zararların arttığını, bu yüzden rekoltenin geçen yıla göre biraz daha düşük olabileceğini ifade ediyor.

Karakaya ayrıca sulama problemine de dikkat çekiyor. Sulama sorununun çözülmesi durumunda daha fazla verim elde edebileceklerini ve ihracatın artabileceğini söylüyor. Özellikle Çağlayan Köyü'nün Bursa'nın siyah incisi olarak tanındığını ve Türkiye'de incir denilince akla bu köyün geldiğini vurguluyor. Ayrıca, geçmiş yıllarda İngiliz kraliyet ailesinin siyah incirin lezzetini denediğini ve bu lezzetten ötürü teşekkürlerini ilettiğini de paylaşıyor.