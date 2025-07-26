Dumanları fark eden mahalle muhtarı, durumu hemen itfaiyeye bildirirken, köylülerle birlikte yangın bölgesine giderek ilk müdahaleyi yaptı.

Köylüler, yangının yayılmaması için çevredeki kuru otları temizleyip, su dolu bidonlarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Muhtar Hüseyin Ormancılar'ın ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.