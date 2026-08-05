Bursa'da yayın yapan Bursa Ekranı adlı haber sitesine konuşan CHP İl Başkanı Turgut Özkan, partisinden istifa ederek Yeni Parti’ye geçen 6 ilçe belediye başkanı ile alakalı değerlendirmelerde bulundu. Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü bir parti olduğunu belirterek "CHP'nin 100 yılı aşkın bir geçmişi var ve ülkeyi kuran bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş ilkeleri, aynı zamanda devletimizin kuruluş ilkeleridir.” şeklinde konuştu.

"ŞAHSİ SİYASİ İKBALLER"

İstifa eden belediye başkanları ve meclis üyelerinin parti değiştirmesine ilişkin ilginç açıklamalarda bulunan Özkan "Ben bu belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin parti değiştirmesini herhangi bir ideolojik temele dayanmadığını düşünüyorum. Sadece şimdilik, biraz zamanın ruhu dediğimiz, biraz da şahsi siyasi ikballeri için yapılan bir hareket olduğunu düşünüyorum.

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

Ama bizim her zaman söylediğimiz gibi kapımız herkese açık. Yani kuruluş ilkelerimize, CHP'nin kurumsal kimliğine, Genel Başkanımıza, Parti Meclisimize, il başkanlığımıza, il yöneticilerimize, ilçe başkanlarımıza ve ilçe yöneticilerimize hakaret eden, eleştiriyi aşan veya parti aleyhine herhangi bir çaba ya da söz görmediğimiz takdirde herkese kapımız açık. Ben, bir süre sonra yaptıklarının yanlış olduğunu anlayıp bize tekrar geri döneceklerine inancımın tam olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"CHP'YE CİDDİ KATILIMLAR VAR"

CHP'nin istifalar karşısında soğukkanlılığını koruduğunu söyleyen Başkan Özkan "İstifaların halk nezdinde bir karşılığı olmadığını gördük. Öyle abartıldığı gibi bir üye kaybı yok. Ben daha önce de ilçe başkanlığı yaptım. Tam 3 sene önceki üye sayımızın şu an üzerindeyiz. Evet, belli istifalar oldu ama bunların çoğu yerel seçimden sonra gelenler. Yani yeni gelenler, yeni gitti gibi bir durum söz konusu. İlçelerimizde çalışmaya başladık, diğer kayıtlarımız da devam ediyor. Ciddi katılımlar var. Ciddi üye kaydediyoruz. O yüzden biz giden arkadaşlarımıza kendi siyasi partilerinde başarılar diliyoruz. Ama en kısa zamanda baba ocağına döneceklerine de inancım tam." dedi.