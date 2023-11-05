Bursa'nın işlek caddelerinden biri olan Çekirge Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katı, alevlerin pençesine düştü. Yangın, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınırken vatandaşlar dumandan etkilendi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde, Çekirge Caddesi üzerinde, millet bahçesinin karşısında bulunan kullanılmayan bir binada meydana geldi. İhbar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Alevler, kullanılmayan binanın çatı katında yükselirken, itfaiye ekipleri çevre binalara sıçramasını önlemek adına büyük bir çaba harcadılar. Yan binalarda bulunan insanlar, yoğun dumandan etkilendiler ve büyük bir panik yaşadılar.

Yangın, hızlı bir şekilde kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak yangın sırasında yangına yakın bir otelde konaklayan insanlar da endişe ve tedirginlik yaşadılar.

Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.