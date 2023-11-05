Bursa'nın işlek caddelerinden biri olan Çekirge Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katı, alevlerin pençesine düştü. Yangın, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınırken vatandaşlar dumandan etkilendi. 

AW069555_03

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde, Çekirge Caddesi üzerinde, millet bahçesinin karşısında bulunan kullanılmayan bir binada meydana geldi. İhbar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Alevler, kullanılmayan binanın çatı katında yükselirken, itfaiye ekipleri çevre binalara sıçramasını önlemek adına büyük bir çaba harcadılar. Yan binalarda bulunan insanlar, yoğun dumandan etkilendiler ve büyük bir panik yaşadılar.

Bursa'da yine motosiklet kazası: 2 yaralı Bursa'da yine motosiklet kazası: 2 yaralı

Yangın, hızlı bir şekilde kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak yangın sırasında yangına yakın bir otelde konaklayan insanlar da endişe ve tedirginlik yaşadılar.

Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.

AW069555_01

AW069555_02