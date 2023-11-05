İnegöl Merkez Pazaryeri girişinde yaklaşık 40 yıldan bu yana kurulan güvercin pazarı, farklı illerden gelen alıcılar ile İnegöllüleri biraraya getiriyor.

Pazarda güvercinlerin yanı sıra papağan ve kanatlı kümes hayvanları da satışa sunuluyor. Birbirinden farklı güvercinler 500 ila 5 Bin TL arasında satışa sunuluyor.

Güvercin pazarı başkanı Bülent Emul, 40 yıldan bu yana bu pazarın kurulduğunu belirterek, "Pazarımız çok eski. Farklı illerden alıcılar da geliyor. Marmara bölgesinin gözbebeği bir pazar. Burada 500 TL ile 5 bin TL arasında satışa sunulan değerli güvercinlerimiz var. İnegöl çiftetelliği ırkımız pazarın en pahalı kuşlarından." dedi.

Haber Merkezi