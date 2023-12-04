Bursa İl Jandarma Komutanlığı, şehir genelinde gerçekleştirdiği operasyonla yasa dışı bahis faaliyetlerine darbe vurdu. Toplamda 17 ilçede düzenlenen operasyona 108 personel katıldı. Yapılan denetimlerde, 347 işyeri incelendi ve 3 bin 276 şahsın UYAP sorgulaması gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, arama kaydı bulunan 6 şahıs yakalanarak adli sürece dahil edildi. Ayrıca, 36 şahsa idari işlem uygulandı. Yapılan incelemeler sonucunda 1 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen ruhsatsız av tüfeği de delil olarak toplandı.

Denetimler sırasında toplamda 81 bin 65 lira para cezası kesildi.