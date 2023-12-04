Emlakta spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve internetteki emlak platformlarında yer alan ilanlardaki bilgi kirliliğinin engellenmesi için yeni bir adım atılıyor.

Peki düzenlemenin reel piyasaya istenen oranda etkisi olur mu?

Habere göre Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“5 Haziran 2018 tarihli taşınmaz ticareti hakkında yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması ile sektör temsilcilerinin talep ve beklentilerini karşılaması amacıyla taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı hazırlandı.

Bu taslakta geçen önemli maddelerden bir tanesi aslında başkalarına ait taşınmaz satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek ve tüzel kişilere, aynı taşınmaza ilişkin farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişine izin vermemek yükümlülüğü getirilerek spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi, elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilanlardaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Aslında bu yükümlülük ve sorumluluk ilan portallarına verilen bir sorumluluktur. Elektronik ortam dediğimizde ilan portalları dışında sosyal medya mecralarının da uygulamaları elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun çerçevesinde takip etmeleri Bakanlık tarafından taslak çerçevesinde görüş olarak sektöre sunuldu.

Düzenlemenin piyasaya etkisi bakımından bizler bir ilanın birden fazla emlakçı tarafından girilmesi değil, bir ilanı sadece bir emlak işletmesi tarafından pazarlanması konusunda yetki verilmesini bekliyordu. Bakanlık mükerrer ilan girişlerinde farklı fiyatlar olmaması yönünde bir taslak teklifi sundu. Sektör temsilcilerimizin önemli bir kısmının daha çok mükerrer ilan girilmemesi yönünde bir çalışma yapılmasını doğru buluyor. Mükerrer ilan girildiğinde aynı fiyattan başka ilanlar olduğu takdirde aslında ilanların sorumluluğunun da tartışılacağı bir husus var.

Bir taşınmaz birden fazla emlakçı tarafından fiyattan girildi ama ‘taşınmazla ilgili gerçek yetki kimde, kim afiş asacak, kim gerçek anlamda pazarlama faaliyetleri belirleyecek?’ bunlar belirsiz. Yönetmeliğimizde bir hizmet ortaklığı sözleşmesi var. Bu yetki verilirken tek bir emlak işletmesine yetki verilmesini daha anlamlı buluyoruz.

Bakanlığın bunu daha çok kendisine gelen yoğun şikayetler neticesinde değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Asıl konu bir ilanın birden fazla kişi tarafından farklı fiyatlarda girildiği örnekler var. Hatta farklı portallarda bile farklı fiyatlar söz konusu olabiliyor. Bunun birden fazla nedeni var. İlanın eski fiyat olması nedeniyle kaldığı, sonradan döviz vb artışlar çerçevesinde bazı ilanların gerçekten güncellendiği ama bazılarının güncel kalmadığı, mal sahiplerinin güncel kalmayanları takip edemediği, yetkisiz çalışılan bir ortamda taşınmazın rakamlarının spekülatif olarak takip edilemediği bir durum söz konusu.

Bunu yapabilmek için taşınmazların harita üzerinden ya da taşınmaz kimlik numarası ile etkin bir takibe ihtiyacı var. Haritalarda taşınmazlar farklı yerde gösterildiğinde, farklı resimlerle içerikler üretildiğinde farklı fiyatlarla karşılaşılabiliyor. Mükerrer ilan girişinin engellenmesinin çok daha anlamlı olduğunu değerlendiriyoruz.

Mükerrer ilanlar girildiği müddetçe piyasada spekülatif hareketlere çok önemli etkiler bulunmayacak. Aynı taşınmazın birden fazla emlak işletmesi tarafından ilana girildiğinde o bölgenin karar destek sistemleri dediğimiz gayrimenkul değer haritalarında da bölge ortalamasını yükselteceği aşikardır.

Sadece fiyat meselesi de değil girilen ilanlarda taşınmazların metrekarelerinin doğru olup olmadığı şu anda elektronik ortamdan çekilemiyor. Bu açıdan baktığımızda aslında rakamların sadece fiyatlarla doğru olması değil aynı zamanda teknik ve mimari özellikleri açısından da doğru bilgiler çerçevesinde işlenmesi önemlidir.

Yönetmeliğin çıkış amacına baktığımızda emlakçılık faaliyetlerinin hizmet kalitesinin artırılması, haksız rekabetin ortadan kaldırılması, kayıt dışılığın önlenmesi gibi konular hedeflenmişti. Hatta tüketicilerin aldığı hizmetin kalitesinin yükseltilmesine yönelikti. Ama mükerrer ilanların sektörde var olması yapılan düzenleme çerçevesinde birçok emlakçının aslında aynı yerin ilana girmesine imkan sağlayacak. Hem de ‘fiyatları aynı olsun yeter’ mantığı ile hizmet kalitesini artırmaktan ziyade düşürmeye yönelik sonuçları da olacaktır.

İLANLAR NASIL DENETLENECEK, CEZA OLACAK MI?

İlan portallarının bunu kontrol etmesi, kontrol edilmediğinde her bir aykırılık için 100 bin TL olarak belirlenen cezai müeyyideler söz konusu. Portallar da bu cezai sorumluluğu üyelerine rücu ettirmeyi değerlendiriyor. O nedenle burada sadece ilan portalları tarafı değil, bunun kontrolünün aslında tek bir yetki ile çözülebilmesi daha sağlıklı gözüküyor.