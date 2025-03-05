Olay, saat 10.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kaldırımda yürüyen 60 yaşındaki R.B., geçirdiği fenalığın ardından dengesini kaybedip yüzüstü beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam sevk edildiği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.