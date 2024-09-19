Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde Salı günü evinden çıkan 74 yaşındaki Adliye Karakafa, geç saatlere kadar geri dönmeyince yakınları kendi imkanlarıyla onu bulmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine, jandarma ekipleri yaşlı kadının evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Genç Ali köyü mevkiinde arama-kurtarma çalışması başlattı. İki gün süren çalışmaların ardından Adliye Karakafa, Kurşunlu Mahallesi yakınlarında ekipler tarafından sağ olarak bulundu.

Kaynak: İHA