Edinilen bilgilere göre, Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'nde bir vatandaş, aracın motor kısmından gelen yavru kedi sesi duyduktan sonra durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirdi. İtfaiye ekipleri, kediyi motor bölümünden kurtarmak için yoğun çaba sarf etseler de yavru kedi çıkmakta ısrar etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ekipler, yavru kediyi aracın torpido kısmını sökerek kurtarabildi. Aracın sahibi ise yavru kediyi sahiplenmeye karar verdi.

Kaynak: İHA