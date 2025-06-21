Sınava girecek öğrenciler ve onları sınav merkezlerine ulaştırmaya çalışan veliler zaman zaman zor anlar yaşadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine doğru yönelen araçlar, özellikle okul çevrelerinde yoğunluk oluşturdu. Velilerin büyük bölümü araçlarıyla okul çevrelerine gelince trafik daha da arttı. Ancak trafik ekiplerinin yönlendirmeleriyle bu yoğunluk ciddi bir soruna dönüşmeden çözüme kavuşturuldu. Bazı veliler çocuklarını zamanında ulaştırmakta zorluk yaşarken, bazı öğrenciler sınav salonlarına son dakikalarda koşarak yetişti. Özellikle ana yollar ve okul bölgelerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri, sınav saatine kadar ulaşımı sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştı. Büyük okulların çevresinde hem motorlu hem de yaya trafik polisleri görev aldı ve trafiği rahatlatmak için çaba harcadı.

Kaynak: İHA