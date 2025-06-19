Birleşmiş Milletler tarafından 21 Haziran olarak ilan edilen “Uluslararası Yoga Günü”, Nilüfer’de de coşkuyla kutlandı. Yoga uygulamalarının bedensel ve ruhsal sağlığa katkılarına dikkat çekmeyi amaçlayan etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi ile Hindistan Başkonsolosluğu’nun ortaklaşa düzenlediği program bu yıl “Tek Dünya, Tek Sağlık için Yoga” temasıyla İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda yapıldı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte, yoga tutkunlarının yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Vekili Berna Hacer Bilici ile Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri de yer aldı.

Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Vekili Berna Hacer Bilici, havanın yoga için oldukça uygun olduğunu vurgulayarak, böylesine anlamlı bir etkinlikte bir araya gelmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. Konuşmasının ardından etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan eğitmenlere teşekkürlerini sundu.

Program, eğitmen Pelin Arı Çekiç’in yönlendirdiği ‘Yoga Asana’ çalışmalarıyla devam etti. Katılımcılar, Çekiç’in rehberliğinde bedenlerini esnetmeye, güçlendirmeye ve dengelemeye yönelik fiziksel pozisyonları uyguladı. Bu bölümün ardından Meditasyon ve Ses Terapisi Eğitmenleri Zeynep Gülden Bakırcı ile Burcu Saraçoğlu, katılımcılarla birlikte meditasyon ve ses terapisi uygulamaları gerçekleştirerek, stresten arınmaya yönelik pratikler sundu.