Bursa’da yüzlerce kişi Filistinli anneler için bir araya geldi. İsrail-Filistin savaşının 218. gününde Anneler Günü vesilesiyle Filistinli anneler ve çocuklar için dualar edildi.

İsrail-Filistin savaşı 218. günü geride bırakırken yüzlerce çocuk ve sivil hayatını kaybetti. Bursa’da tarihi Ulu Cami önünde toplanan yüzlerce kişi Anneler Günü vesilesi ile Filistinli anne ve çocuklar için bir araya geldi. Orhangazi Parkı’nda yürüyüşe başlayan grup sloganlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na ilerledi. Burada basın açıklaması yapan Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Kadınlar Başkanı İmran Tezcan, “Tam 218 gündür kadın, çocuk demeden, tüm masumların katledildiği, soykırıma şahitlik eden dünya, şanlı Filistin direnişi karşısında bir tercih yapmak durumunda kalmıştır. Zulme rıza gösterenler ve zulme karşı direnenler. Bizler zulmü sona erdiremesek de, direnen Gazze halkının yanında olduğumuzu, haykırmak için bir kez daha toplandık. Annelik, Gazze’de bambaşka bir anlam kazanmıştır. Gazze’de annelik, şehit olan evladını Rabbine uğurlarken, geride şehit olacak evladı olduğuna sevinmektir. Gazze’de annelik, yetim kalan yavrularını bin bir meşakkatle doyurup, her şeye rağmen ayakta kalabilmektir. Gazze’de annelik, bu davayı ardından yürütecek nesillerin önünde; vakarla, sabırla, dirençle dimdik durabilmektir. Aylardır kar, kış demeden her yaştan, her inançtan, her milletten insanlar bu zulme dur diyebilmek için sokaklara döküldüler. Kimse onlara ses çıkarmadı. Kar üstünde yattılar, gösteri yaptılar, banliyölerde, meydanlarda eylemler yaptılar, kimsenin sesi çıkmadı. Ama bir gün gençler ayaklandı. Üniversite kampüslerinde, dünyanın en prestijli üniversitelerinde çadırlarda kalıp gösteriler yaptılar ve polis zulmüyle karşılaştılar. Çünkü Genç demek, gelecek demek. Siyonist İsrail ve onun en önemli hamisi ABD bundan rahatsız oldu. Gençlerle bu davanın geleceğe taşınacağını biliyorlardı. İşte bizler bugün, kapitalizmin bize dayattığı, tüketimi körükleyip, duygularımızı yozlaştıran, Anneler Günü’nü bambaşka bir şekle büründürmek için toplandık. Bizi uyandırıp kendimize getiren, hangi görüşten, hangi milletten olursak olalım bizi birleştiren, Gazze davasını gelecek nesillere aktaracak anneler. Evlatlarımıza Gazze’deki kahraman anneleri ve çocuklarını gösterelim. Her şeyi tiyatro sahnesi gibi izlediğimiz ve duyarsızlaştığımız şu dönemde, Aksa davasını unutturmamak en büyük ve en öncelikli vazifemizdir. Ey dünyaya unutmayacağı bir ders veren Gazze’li anneler. Bizim sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Gönlümüz, dualarımız sizinle ve zafere olan inancımız tam. Bugün sizlerin, kahraman Gazze’li annelerin, yanında olma günüdür. Bursa Gönüllü Kuruluşlar platformu adına Filistin’in sesini yükselten tüm Bursalı (annelere) kardeşlerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.