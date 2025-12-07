Çekirge Polis Merkezi Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 400 gram metamfetamin, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 818 gram beyaz kristalize madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu alımında kullanılan aparat, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve incelemeye alınan 5 adet cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak gerekli adli işlemler için Çekirge Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Bursa Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Kaynak: İHA