Olay, 11 Ekim tarihinde Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.K. dedesinden para istemek için eve gitti. Olumsuz yanıt alınca ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.K., eline aldığı balta ile dedesi Mustafa Macar’a saldırdı. Macar’ı, evde dedesiyle yaşayan Cavidan Aydın’ı öldürdükten sonra bahçeye çıktığında da 17 yaşındaki arkadaşı Ufuk Can U.'yu öldürdü.

Yaşanan olay sonrası Mustafa Macar’dan haber alamayan yakınları eve giderek korkunç manzara ile karşılaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler, yaşanan olay sonrası kayıplara karışan 16 yaşındaki M.K.’yı gözaltına aldı.

Bahçede bulunan ceset arkadaşı çıktı

İlk incelemede bahçede bulunan cesedin kimliği tespit edilememişti. Adli Tıp Kurumu’na getirilen cesedin yapılan otopsisinde Ufuk Can U.’ya (17) ait olduğu tespit edildi. Ufuk Can U.’nun M.K.’nın arkadaşı olduğu ortaya çıkarken, neden öldürdüğü henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA