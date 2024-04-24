Bursa ’nın Gemlik ilçesinde, U 17 karşılaşması sonrası iki takımın antrenörleri arasında çıkan tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Yüzüne tekme gelen antrenörün dili boğazına kaçarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay dün Gemlik Suni Çim Saha tesislerinde saat 14.00’da oynanan U 17 futbol maçı sonrası meydana geldi. Gemlik Altınayak Spor ile Panayır Güneş Spor takımları arasında 1-1 biten U 17 1’inci Küme karşılaşmasının ardından antrenörler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gemlik Altınayak Spor Antrenörü M. K.'nin tekme attığı, Panayır Güneş Spor antrenörü O. Ş’nin dili boğazına kaçtı. Teknik ekibin ilk müdahaleyi yaptığı O.Ş , kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: HABER MERKEZİ