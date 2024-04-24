Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir otobüs şoförü, cadde ortasında husumetli olduğu şahsın saldırısına uğradı. Burnunun kırıldığı öğrenilen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki bir büfenin önünde meydana geldi. İddiaya göre otobüs şoförü, yolda husumetli olduğu şahıs ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Araçtan inen şahıs, saldırdığı otobüs şoförünün burnunu kırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.