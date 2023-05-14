Oy verme işlemi tamamlandı, sayımlar yapıldı. İşte Bursa'dan ilk sonuçlar...

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

Saat 18.50 itibarıyla Bursa'da açılan sandık oranı yüzde 0,8 iken Cumhur İttifakı oy oranı yüzde 65,14; Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 29,14 olarak açıklandı. AK Parti yüzde 48,05 ile birinci, CHP yüzde 15,32 ile ikinci, MHP ise yüzde 12,84 ile üçüncü sırada yer alıyor.

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