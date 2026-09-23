Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon piyasasında son iki yılda dikkat çeken hareketlilik tespit ettiklerini belirterek, yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışına para çıkarılmaya çalışıldığının belirlendiğini söyledi. Gürlek, amaçlarının kaçırıldığı değerlendirilen paraları geri getirerek mağdurların zararlarının karşılanmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 53 kişi hakkında işlem yapıldığını, 4 kişinin tutuklandığını belirten Gürlek, gözaltı ve firari durumda olan kişilerin de bulunduğunu aktardı.

“Fonlarda hareketlilik olduğunu gözlemliyorduk”

Gürlek, fonlardaki hareketliliğin daha önce de takip edildiğini belirterek, özellikle son iki yıllık dönemde dikkat çeken gelişmeler yaşandığını söyledi.

Borsada yaklaşık 8,5 milyon kişinin yatırım yaptığını ifade eden Gürlek, vatandaşların birikimlerini değerlendirmek amacıyla piyasaya yatırım yaptığını ve bu nedenle sürecin hassasiyetle takip edildiğini dile getirdi.

“Anormal artışları takip ettik”

Bazı hisselerin normal seyir izlerken bazılarında olağan dışı yükselişler görüldüğünü belirten Gürlek, bazı hisselerde yüzde 400, 500 hatta yüzde 5 bin seviyelerine ulaşan artışlar tespit edildiğini söyledi.

Bu hareketlerin takip edildiğini ancak savcılığın belirli durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) izni olmadan resen soruşturma başlatamadığını ifade eden Gürlek, SPK'nın ihbarda bulunması veya soruşturma izni vermesi gerektiğini kaydetti.

“Amacımız paraları geri getirmek”

Soruşturmada önceliğin mağduriyetlerin giderilmesi olduğunu belirten Gürlek, para kaçırıldığına ilişkin tespitler bulunduğunu söyledi.

Gürlek, “Asıl amacımız o. Mağdur kesim olduğunu gördük. Para kaçırıldığını da gördük. Bizim amacımız şimdi bunları getirmek, iyi niyetlilerin paralarını almalarını sağlamak.” ifadelerini kullandı.

Soruşturma genişletilebilir

Soruşturmanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği yönündeki soruya da yanıt veren Gürlek, çalışmaların devam ettiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini belirtti.

Başsavcılık tarafından gerekli önlemlerin alındığını aktaran Gürlek, bazı kişilerin yurt dışına para çıkarmaya çalıştığının tespit edildiğini ve bu girişimlerin engellendiğini söyledi.

Şirketler ve bazı mal varlıkları hakkında da tedbirler uygulandığını belirten Gürlek, soruşturmanın fon yöneticileriyle ilgili boyutunun da sürdüğünü ifade etti.