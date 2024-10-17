Bursa Turizm Tanıtma Birliği, Yenişehir Havalimanı iç ve dış hat uçuşları bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Yenişehir'den Antalya ve Adana'ya bin liradan fiyatlarla seferler başlıyor.

Bursa Turizm Tanıtma Birliği Yenişehir Havalimanı iç ve dış hat uçuşları bilgilendirme toplantısı Bursa’da özel bir otelde düzenlendi.

“Kentimiz adına mutluluk kaynağı”

Yeni eklenen iki tarifeli seferin kent adına önemli bir kazanım olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Lojistik ve kargo anlamında da havaalanının kullanılması önemli. Turizmin bel kemiği insan hareketliliğidir. Kesintisiz ulaşımın sağladığı rahatlık ve hız, her geçen gün daha da gerekli hale geliyor. Hava ulaşımı, bu hareketlilikte rakipsiz konumdadır. Araçla 10 saatte gideceğiniz bir yolu, hava yoluyla 1 saatte kat etmek mümkündür. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Adana ve Antalya'ya tarifeli uçuşların başlaması, kentimiz adına büyük bir mutluluk kaynağı. Artık Bursa ve Antalya arasında konforlu bir seyahat imkanı sağlanacak" şeklinde konuştu.

“Bursa’yı tanıtmak için el birliği ile çalışmalıyız”

Yakın bir süre zarfında yurtdışı seferlerinin de kazandırılacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı ve Bursa Turizm Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, “Biz tüm sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün ihtiyaçlarını, taleplerini daha iyiye taşımak için bir yol haritası oluşturuyoruz. Önümüzdeki bir yıl içerisinde ulusal ve uluslararası fuarlarda kentimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Bursalılık bilincinin gelişmesini önemsiyoruz. Hepimiz gönül rahatlığıyla Bursalıyız diyebilmeli, Bursa’yı tanımalıyız. Bu büyülü şehri tanıtmak adına el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Geçmişten bugüne Bursa’nın tanıtılması adına çok çalışmalar yapıldı. Tarihi kimliğin ortaya çıkarıldığı restorasyon çalışmaları, turistik oteller yapıldı. Çok iyi şeyler yapıldı fakat elbette yetmez. Biz daha ileriye taşımak zorundayız. Kurucu akla sahip bir şehri temsil ediyoruz. Hak ettiğimiz yere gitmek için beraber hareket etmeliyiz. Biz bugün Antalya ve Çukurova destinasyonlarının tanıtılması için buradayız, bilgilendirmeler yapacağız. Çok yakın zamanda yurt dışı destinasyonlarda açılacak. Hızlı bir ivmeyle daha ulaşılabilir kent olma yolunda ilerleyeceğiz” dedi.

Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Turizm Tanıtma Birliği Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yenişehir Belediye Başkanı, Ercan Özel, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayir, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve Yenişehir Havalimanı Müdürü Mustafa Bozkurt katılım gösterdi.

Kaynak: bülten